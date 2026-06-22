Массированная атака ВСУ 22 июня: сотни беспилотников, пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью и утром над российскими регионами был сбит 301 украинский БПЛА, в том числе была атакована и Москва. Как было отражено ночное нападение, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, все сбитые украинские беспилотники были самолетного типа. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Смоленская области.

Также была отражена атака на Московский регион, Краснодарский край и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Атака на Москву

Всю ночь беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Москву, к утру было уничтожено 59 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Первые сообщения о сбитых целях появились 2:57 ночи. Затем цифры начали расти.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - отмечал градоначальник.

При этом был небольшой перерыв был с 5:02 утра до 8:45. Затем волна атак возобновилась.

Задержка рейсов в аэропортах

В столичных аэропортах — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском — в целях безопасности были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. При этом в Шереметьево была объявлена воздушная тревога.

«В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения в связи с объявлением сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА). Просим пассажиров сохранять спокойствие и незамедлительно проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, руководствуясь указаниями сотрудников аэропорта, информацией на экранах и сообщениями системы оповещения», - сообщила пресс-служба аэропорта 3:34 мск.

В Telegram-канале Шереметьево отмечалось, что службы аэропорта «оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места». Воздушная тревога была отменена в 4:45 мск.

После 5:30 работа воздушных гаваней была возобновлена в штатном режиме. Однако в 8:28 Росавиация вновь сообщила, что Внуково и Домодедово работают по согласованию с профильными ведомствами.

При этом в Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также в аэропорту Сочи, были зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Десятки рейсов перенесены на несколько часов, часть направлений полностью снята с расписания, пишет Ura.ru.

«Нарушения расписания затронули практически все ключевые направления. Задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы, Новосибирска и других городов России. Из международных направлений сбои затронули рейсы из Стамбула, Антальи, Шарм-эль-Шейха, Хургады, Еревана, Баку, Минска и Ташкента. Общее число задержанных рейсов превышает 100», - говорится в статье.

В частности, по данным издания, вылет в Бохтар (N4 1401) был перенесен с 23:50 21 июня до 07:45 22 июня. Рейс в Анталью (2S 12) задержан с 01:10 до 10:25. А вылет в Шарм-эль-Шейх (SU 428) сдвинут с 02:15 до 08:35.

Над регионами России за ночь сбили 301 украинский БПЛА

ДНР

Один мирный житель погиб, семь человек, в том числе двое детей, получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины по Днонецкой Народной Республике. Об этом рассказал накануне вечером Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, мужчина погиб в Шахтерске. Еще один мирный житель был ранен на дороге Дебальцево – Светлодарск.

«В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина 1969 г.р. и мужчина 1990 г.р., пострадала женщина 1974 г.р. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 г.р., женщина 1967 г.р., пострадал мальчик 2019 г.р.», - написал глава региона.

Также, по его словам, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилой дом, три грузовых и легковой автомобиль.

Курская область

В Курской области за сутки было сбито 156 вражеских беспилотников различного типа. 97 раз ВСУ обстреляли районы области с помощью артиллерии, рассказал в своем канале в «Макс» глава региона Александр Хинштейн.

«В результате атак в городе Рыльске ранена 31-летняя местная жительница. Ей оказана первая помощь. Также повреждены четыре автомобиля», - пояснил он.

При этом, по данным губернатора, два дома были повреждены в селе Октябрьское Рыльского района, а в селе Большегнеушево получил повреждения фасад гаража.

«Погибших нет», - подчеркнул Александр Хинштейн.

Напомним, что 18 июня Вооруженные силы Украины также атаковали Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности было уничтожено более 190 украинских беспилотников. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, обломки БПЛА упали и на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье были повреждены жилые дома, есть пострадавшие, также были временно закрыты аэропорты.