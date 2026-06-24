Стало известно число уничтоженных за ночь беспилотников

В ночь на 24 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака отражалась дежурными расчётами ПВО в течение всей ночи. Беспилотники сбиты над территориями 17 регионов, включая Московский регион, Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Тульскую области, Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и поражены штатными средствами ПВО. Данных о разрушениях или пострадавших от упавших обломков на земле не приводится.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ночная атака стала одной из самых массированных за последнее время. Всего с начала специальной военной операции, по официальным данным, уничтожены сотни тысяч беспилотников, а также значительное количество авиационной и бронетанковой техники противника. Российская ПВО продолжает эффективно выполнять задачи по защите объектов на всей территории страны.