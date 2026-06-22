Собянин сообщил об уничтожении уже 63 вражеских БПЛА, летевших к Москве

Уничтожены еще два беспилотника над столицей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 22 июня уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Московскую области, а также над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.