Великобритания продолжает накачивать Украину оружием, не считаясь с последствиями — речь идет о новых дальнобойных ракетах. Как сообщает aif.ru, чем на это может ответить Россия рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее газета Telegraph сообщила, что Великобритания уже испытала высокоточные баллистические ракеты Nightfall. Снаряд с дальностью атаки до 500 км оснащен боеголовкой весом в 250 кг и способен лететь со скоростью почти 600 км/ч.

Как пояснил Кнутов, оружие разрабатывалось по заказу Украины в течение года. Британская сторона заявляет, что в некой степени это будет аналогом американской ATACMS.

«Основная цель принятия этих ракет, как сообщают, обстрелы РФ, в том числе Москвы. При этом испытания еще проходят, были выявлены небольшие недостатки, которые будут устранены, и до конца года начнется поставка этих ракет киевскому режиму», — рассказал эксперт.

Financial Times тем временем сообщила, что британское Минобороны представило три прототипа дальнобойных ракет, разработанных специально для ВСУ. Одной из таких них является Crossbow от MBDA UK, которая использует собственную систему визуального наведения. Она создана без компонентов американского производства, что позволяет избежать зависимости от Вашингтона, который в прошлом ограничивал применение дальнобойного вооружения, вроде Storm Shadow.

Разработка началась в ноябре 2024 года, когда США задержали поставки ракет ATACMS и не разрешили использовать их для ударов вглубь РФ. Масса боевой части ракеты Crossbow составляет около 300 кг, а дальность полета — до 800 км. Утверждается, что она способна работать в сложных условиях, когда сигнал GPS может быть заглушен или ослаблен.

«Появление дополнительных средств поражения в виде британских ракет только усилит эскалацию. Естественно, у России есть законное право уничтожать заводы и предприятия-производители такого оружия, которое применяется для ударов по гражданским объектам и мирному населению на территории РФ», — заявил Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что сбивать такие ракеты Россия может различными ракетно-зенитными комплексами: С-300ПМУ-2, С-400, С-350 «Витязь», С-500 «Прометей», «Бук-М2». Кроме того, при некоторых условиях по ним сможет работать комплекс «Панцирь».

Кнутов добавил, что Британия уже давно участвует в конфликте с Россией, причем не только поставляет вооружения, но и вовлечена напрямую. Москва имеет полное право наносить удары по предприятиям, которые производят это оружие.