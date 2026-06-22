Стало известно о ликвидации ключевых специалистов ВСУ под Черниговом

Под Черниговом ВСУ столкнулись с большими потерями среди операторов дронов и специалистов ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в результате последнего комбинированного удара ВС РФ были ликвидированы военнослужащие пехотных подразделений ВСУ, операторы беспилотников, а также дефицитные технические специалисты, отвечавшие за противовоздушную оборону,.

По данным источника ТАСС, основной урон был нанесен конкретному подразделению. Потери зафиксированы в третьем батальоне 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется на территории Черниговской области.

Ранее артиллеристы ВС РФ нанесли серию ударов по объектам украинских сил в Константиновке. Взаимодействие с операторами воздушной разведки позволило вычислить места запуска ударных дронов ВСУ.

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Удар по блиндажам ВСУ был нанесен из орудий Д-30. В результате позиции для запуска беспилотников и обеспечивавшие их работу расчеты были ликвидированы.