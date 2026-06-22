Вооруженных силы Украины (ВСУ) выводят в тыловые районы группы операторов беспилотных летательных аппаратов, которые ранее действовали на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» с позывным Контора.

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По его словам, противник стремится сохранить своих пилотов, перемещая их как можно дальше от линии боевого соприкосновения. Среди таких подразделений он упомянул, в частности, «Небесную мару», а также ряд других формирований, задействованных в управлении беспилотниками.

Командир добавил, что одной из ключевых задач его подразделения является разведка и обнаружение мест дислокации украинских операторов БПЛА, поскольку они представляют собой приоритетные цели для поражения.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал подлым шантажом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма.