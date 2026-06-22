Красный Лиман практически потерян для ВСУ, а украинские бойцы могут надеяться только на себя, так как их командование делает только хуже, рассказал пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контрабай, пишет РИА Новости.

«Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам», — уточнил он.

По его словам, бойцы ВСУ могут полагаться только на себя, чтобы выжить. Он подчеркнул, что обстановка на земле и в небе полностью контролируется российскими военными.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации создали два огневых мешка для Вооруженных сил Украины близ Красного Лимана. За последние несколько суток российские войска имели несколько успехов непосредственно в Красном Лимане и в его окрестностях.