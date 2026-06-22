Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что власти Украины продолжают представлять свои действия как военные достижения, несмотря на удары по гражданскому населению. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

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По словам Киселева, на международных площадках Киев говорит о собственных успехах, однако реальные события, как считает журналист, свидетельствуют об атаках на мирных жителей.

В качестве примеров он привел два инцидента, произошедших на текущей неделе. Один из них связан с атакой на автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Другой случай произошел в пятницу в Подмосковье, где, по его словам, в результате удара беспилотника погибла восьмилетняя девочка.

Комментируя ситуацию в зоне специальной военной операции, Киселев также сообщил о продвижении российских подразделений. По его данным, российские силы вошли в Константиновка и ведут зачистку территории, устанавливая контроль над отдельными районами.

Журналист отметил, что дальнейшее продвижение, по его оценке, может быть связано с направлениями на Краматорск и Славянск. По его словам, наступление развивается последовательно и продолжается без остановки.