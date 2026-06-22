Киселев прокомментировал атаки на гражданских и ситуацию в зоне СВО
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что власти Украины продолжают представлять свои действия как военные достижения, несмотря на удары по гражданскому населению. Об этом сообщает информационная служба «Вести».
По словам Киселева, на международных площадках Киев говорит о собственных успехах, однако реальные события, как считает журналист, свидетельствуют об атаках на мирных жителей.
В качестве примеров он привел два инцидента, произошедших на текущей неделе. Один из них связан с атакой на автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Другой случай произошел в пятницу в Подмосковье, где, по его словам, в результате удара беспилотника погибла восьмилетняя девочка.
Комментируя ситуацию в зоне специальной военной операции, Киселев также сообщил о продвижении российских подразделений. По его данным, российские силы вошли в Константиновка и ведут зачистку территории, устанавливая контроль над отдельными районами.
Журналист отметил, что дальнейшее продвижение, по его оценке, может быть связано с направлениями на Краматорск и Славянск. По его словам, наступление развивается последовательно и продолжается без остановки.