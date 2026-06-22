Стало известно о планах Украины по осенним ударам

В эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале Царьград военный блогер Олег Царёв обратил внимание на тревожную тенденцию: украинская сторона в настоящее время практически не применяет поступающие из-за рубежа ракеты, предпочитая накапливать их.

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По его словам, текущий объем западного финансирования на военные нужды Киева может вдвое превысить показатели 2025 года и составить порядка 80 миллиардов евро. При этом характер поставляемого вооружения принципиально меняется: вместо танков «Абрамс», которые, по мнению Царёва, «утонули в украинском черноземе», основными средствами поражения становятся ракеты и беспилотники. Он предупредил, что к этому следует готовиться, поскольку удары, вероятно, начнутся осенью.

Царёв также отметил, что противник не скрывает своих намерений: украинские власти открыто заявляют о планах довести число ежедневных атак по тыловым объектам России до тысячи. Он подчеркнул, что западные партнеры публикуют практически всю информацию о поставках — от накладных до отчетов, а также анонсируют свои действия заранее. По его данным, в настоящее время фиксируется 200–300 запусков дронов, а к осени планируется увеличить интенсивность в 3,5 раза.

Ранее было названо оружие России, которое наводит настоящий ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу.