«Умный залп» против авианосцев: в США оценили советский «Гранит»

Американское издание 19FortyFive опубликовало материал о советских крылатых противокорабельных ракетах П-700 комплекса «Гранит» (по кодификации НАТО — Shipwreck, «Кораблекрушение»). В публикации отмечается, что эти ракеты способны уничтожать авианосные группировки противника так называемым умным залпом.

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Особенностью комплекса является возможность взаимодействия ракет друг с другом во время полета: часть из них поднимается на большую высоту для поиска и подсветки целей, в то время как другие остаются на малой высоте для скрытного подхода.

Ракетами «Гранит» вооружались, в частности, атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» и крейсер «Петр Великий».

П-700 несет полубронебойную боевую часть весом более 500 килограммов; также предусмотрена возможность оснащения ядерным зарядом мощностью до 50 килотонн. Дальность полета при комбинированной траектории составляет более 600 километров, ракета развивает сверхзвуковую скорость.

Комплекс «Гранит» был разработан в СССР для борьбы с авианосными соединениями вероятного противника.

При массированном залпе — до 24 ракет с одной подлодки — управление залпом позволяет распределять цели между ракетами, что делает систему одной из самых эффективных в своем классе до сих пор. Однако после распада СССР часть «Гранитов» была списана, а производство ракет остановлено.