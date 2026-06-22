Собянин сообщил об уничтожении уже 14 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 14.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов.

Он уточнил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.

18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. В результате падения обломков дронов повреждения получили торговые центры и жилые дома.

ВСУ также удалось атаковать нефтеперерабатывающий завод в Капотне.