Новое издание единого школьного учебника по истории пополнится сведениями об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.

Об этом заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, в учебник также войдут материалы о российских героях специальной военной операции и новых образцах вооружения. Будут отражены и изменения позиций различных стран, вовлечённых в процесс мирного урегулирования, и обстановка на поле боя.

«Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено», — сказал Мягков.

С 1 сентября 2027 года в России начнёт действовать новый госстандарт среднего общего образования. Так, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, а само обучение, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, будет более прикладным и соответствующим реалиям.