Объекты ВСУ в Черноморске подверглись атаке ВС РФ

Вооруженные силы России ударили по объектам украинской армии в портовом городе Черноморске в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" (RusVesna). По информации канала, в городе прогремели взрывы и возник мощный пожар.

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До этого сообщалось, что ВС РФ в ночь на 18 июня атаковали объекты в Киеве и Полтаве оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М". По информации Telegram-канала "Военкоры Русской Весны", по украинской столице прилетели минимум четыре ракеты.

После ударов там вспыхнули пожары. Также Telegram-канал ранее написал, что ВС РФ начали наносить массированные удары по территории Украины. Так, российские боевые корабли выпустили из акватории Каспийского моря не менее 16 ракет "Калибр".

С аэродрома Оленья взлетели дальние бомбардировщики Ту-95. С авиабазы Украинка в Амурской области курсом на Саратовскую область направились дальние бомбардировщики Ту-160.