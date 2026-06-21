Глава Минобороны Белоруссии высказался об участии в конфликте на Украине

Белорусская сторона не видит военного смысла втягиваться в конфликт на Украине.

Об этом сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем», — подчеркнул он в эфире «Беларусь 1».

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина выдвинула Белоруссии конкретное требование о прекращении технической помощи России.

Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий между тем заметил, что заявления Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта.