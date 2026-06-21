$73.4484.17

Силы ПВО сбили 168 украинских БПЛА над регионами России с 7:00 мск

RT на русском

Силы ПВО армии России сбили 168 украинских дронов над регионами России и над акваториями Чёрного и Азовского морей с 07:00 мск до 20:00 мск.

Силы ПВО сбили 168 украинских БПЛА над регионами России
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

БПЛА поразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, московским регионом, Краснодарским краев, Крымом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали БПЛА Мелитополь в Запорожской области в ночь приезда экс-разведчика американской армии Скотта Риттера.