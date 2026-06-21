"Герани" ударили по использовавшемуся ВСУ хранилищу ГСМ

ВС России нанесли серию ударов по хранилищу горюче-смазочных материалов, использовавшихся для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Объект находился в районе населенного пункта Губиниха в Днепропетровской области Украины.

"В результате удара были разрушены объекты хранилища и началось объемное возгорание", - подчеркнули в военном ведомстве.

Удар наносился при помощи беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" и "Герань-2 сикер".