"Герани" ударили по использовавшемуся ВСУ хранилищу ГСМ

ВС России "Геранями" ударили по использовавшемуся ВСУ хранилищу ГСМ в Губинихе
ВС России нанесли серию ударов по хранилищу горюче-смазочных материалов, использовавшихся для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Объект находился в районе населенного пункта Губиниха в Днепропетровской области Украины.
"В результате удара были разрушены объекты хранилища и началось объемное возгорание", - подчеркнули в военном ведомстве.
Удар наносился при помощи беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" и "Герань-2 сикер".