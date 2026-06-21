Нейросеть Mythos взломала почти все секретные системы АНБ

Нейросеть Mythos от Anthropic пробила почти все секретные системы страны, пожаловался сенатору Марку Уорнеру глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования США генерал Джошуа Радд. Об этом пишет портал «Хабр» со ссылкой на источники.

Глава АНБ уточнил, что в рамках тестовой проверки нейросеть смогла получить доступ к подавляющему большинству защищенных баз данных ведомства всего за несколько часов.

Журналисты напомнили, что современные системы шифрования, используемые государственными структурами, считаются устойчивыми к классическим методам брутфорса и социальной инженерии.

По их данным, инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в экспертном сообществе, так как ИИ сумел скомпрометировать засекреченные ресурсы, на взлом которых обычными методами потребовались бы десятилетия.

Специалисты разъяснили, что дальнейшее развитие технологий ИИ потребует пересмотра фундаментальных принципов защиты данных и внедрения новых стандартов криптографии, способных противостоять автоматизированным кибератакам нового поколения.

Обозреватели пояснили, что Claude Mythos 5 — новая разработка компании Anthropic. Основное ее отличие от предшествующих моделей — способность самостоятельно на очень высоком уровне искать и использовать уязвимости в программном обеспечении.

Параллельно с Mythos 5 была разработана версия Fable 5, с встроенными фильтрами, блокирующими запросы про кибербезопасность, биологию и химию.

Mythos 5 тестировали в рамках Project Glasswing, с ее помощью были обнаружены более 10 000 уязвимостей высокого и критического уровня. Из них 6202 — в open‑source проектах.

13 июня 2026 года правительство США потребовало от Anthropic полностью отрезать доступ к Mythos 5 и Fable 5 для всех иностранных граждан — даже для тех, кто работает в самой компании. Власти обусловили это решение чрезмерными рисками для национальной безопасности.

Автор статьи отметил, что директива экспортного контроля от 12 июня не пощадила даже ближайших разведсоюзников Вашингтона. Под блокировку попали все участники альянса Five Eyes — Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия, — а вместе с ними и британский AISI, ведущий в мире орган тестирования и взлома новых моделей.

По его данным, в Anthropic посчитали блокировку чрезмерной: по версии компании, сопоставимые возможности есть и у других моделей, включая GPT-5.5 от OpenAI.