Предположительный первый полет новой российской ракеты сняли на видео

В Полтавской области Украины сняли предположительный первый полет новой ракеты S8000 «Бандероль». Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах виден быстро пролетевший над оператором снаряд. «Летит, летит!» — прокомментировал полет ракеты автор видео.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что новая ракета «Бандероль», которую стали использовать Вооруженные силы РФ, может наносить удары почти по всей территории Украины.

По словам эксперта, данную ракету армия России применяет уже год с небольшим.