Российский военный рассказал об изменении стратегии у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью перешли на террористическую деятельность, заметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об изменении стратегии у ВСУ специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«ВСУ в последние недели все больше и больше, а откровенно говоря, практически полностью перешли на террористическую деятельность. И это не только в отношении объектов промышленности, но и против мирного населения. Они кошмарят мирное население. Удары по автобусам. Удары по поездам. Особенно это касается Крыма, но и не только», — прокомментировал Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что 17 июня ВСУ нанесли удар по автобусу с белорусскими детьми, жертвой которого стала беременная женщина.

«Это уже, в общем-то, затрагивает совершенно другое государство. Это терроризм по сути своей, начиная с [президента Украины Владимира] Зеленского и ниже-ниже. В России они нанимают террористов, которые подрывают трансформаторы и прочее, но в большей степени сейчас это дроны», — добавил он.

В остальном, кроме контратак, которые предпринимает Киев, это глухая оборона на линии боевого соприкосновения, особенно это касается ДНР, где они терпят по факту поражение Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров, еще 28 получили ранения. О последствиях удара рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. На месте сейчас работают профильные службы.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе.