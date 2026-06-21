Военный обозреватель рассказал о новой ракете «Бандероль»

Новая ракета «Бандероль», которую стали использовать Вооруженные силы (ВС) РФ, может наносить удары почти по всей территории Украины. Об этом рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко, его слова приводит «Царьград».

По словам эксперта, данную ракету армия России применяет уже год с небольшим.

«Для ударов по мосту через Днепр эта ракета не подходит. Ее боевая часть, по разным оценкам, весит от 50 до 150 килограммов. Этого хватит на то, чтобы нанести небольшие повреждения. Поэтому нет, для мостов она не подходит. Это тактическая ракета для того, чтобы разваливать средние здания, уничтожать пункты временной дислокации, наносить удары по пунктам управления беспилотниками, штабам, батальонно-полкового, дивизионного и корпусного уровня. Потому что она малоразмерная и предельно упрощенная», — пояснил Шлепченко.

У «Бандеролей» более простая, в отличие от «Искандеров», система навигации, и она оснащена помехозащитной антенной. Она также обладает малыми размерами, что позволяет устанавливать их на средневысотные беспилотники «Орион», вертолеты Ми-28 и штурмовики Су-25 — последний сможет нести от четырех до шести ракет, запускать их и наносить эффективные удары на большую дистанцию.

По мнению Шлепченко, «Бандероль» сможет поражать пункты управления беспилотниками, командные пункты и другие важные для обороноспособности Украины объекты, что позволит обеспечить продвижение русским войскам.

Как рассказал обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев, новый реактивный беспилотник, получивший неофициальное название «Бандероль», — это гибрид дрона и крылатой ракеты. Он представляет собой пятиметровый снаряд, предназначенный к запуску сериями. Его боевая часть весит около центнера, что не мешает беспилотнику разгоняться до 620-650 километров в час и сохранять удивительную маневренность.