В небе над Бейрутом заметили израильские беспилотники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля заметили в небе над Бейрутом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны Ливана.

«Неприятельские дроны-разведчики барражируют над городом на средней высоте. Гул их моторов слышен на протяжении нескольких часов, но он не настолько сильный, как когда беспилотники летали на малой высоте, что, как правило, вызывало панику жителей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что израильские БПЛА вошли в воздушное пространство над столичными районами Бурдж-эль-Бараджна, Гобейри, Джнах, Хадас и Харет-Хорейк. В них располагаются объекты группировки «Хезболла», позиции которой часто подвергаются ударам со стороны противника.

Тем временем в США заявили о работе над прекращением конфликта в Ливане. Вице-президент страны Джей Ди Вэнс констатировал, что Вашингтон в последние несколько месяцев сделал для этого больше, чем любое другое государство.