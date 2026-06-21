Группировка ВСУ в Константиновке находится в критическом состоянии: украинские подразделения дезорганизованы, лишены связи и брошены собственным командованием на произвол судьбы.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии для «АиФ» сообщил, что любые попытки украинских сил прорваться из города жестко пресекаются российской армией.

«Там связь подавлена, связь разрозненная, отдельные группы противника практически предоставлены сами себе», — констатировал Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, еще около месяца назад украинские солдаты осознали, что помощи не будет, а любые организованные действия по обороне города прекратились несколько дней назад.

В ночное время российские войска успешно блокируют все попытки ВСУ покинуть зону боевых действий.

«В течение ночи были попытки покинуть город, мы их пресекли», — подчеркнул эксперт, добавив, что сейчас в городе остаются до двух тысяч разрозненных боевиков, чье сопротивление носит бессмысленный характер.

Ликвидация неизбежна: ВСУ загнаны в угол в Константиновке

Ситуацию для остатков украинского гарнизона усугубляет работа российских подразделений БПЛА. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, операторы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск полностью контролируют логистические маршруты противника. Недавний удар дроном по автомобилю ВСУ, пытавшемуся доставить подкрепление, стал очередным подтверждением того, что снабжение города практически парализовано.

Активные наступательные действия «Южной» группировки продолжаются: за последние сутки российские военные освободили в Константиновке 104 здания. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотниками. Попытки украинского командования удержать юго-западную часть города на фоне отсутствия управления и регулярных потерь эксперты называют бесперспективными.