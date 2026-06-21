Североатлантический альянс негативно влияет на государства, которые вступили в блок, делает их слабыми, уязвимыми, неспособными самостоятельно защищаться, рассказал журналистам портала Forsvarets forum отставной норвежский генерал Роберт Муд.

Военный отметил, что функционеры НАТО постоянно делают громкие заявления, твердят о сильной обороне, о взаимопомощи, о защите со стороны США.

«Более сильной лжи вы не найдете», — подчеркнул отставной генерал.

По его мнению, полная зависимость от альянса может привести только к ослаблению каждой страны по отдельности, к тому, что даже вместе, даже объединившись в единый кулак, государства становятся более уязвимыми.

Генерал посетовал, что Норвегия отстает в вопросе наращивания боевой готовности, бойцы не получают необходимые ресурсы для обучения, проведения практических занятий.

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Эксперт констатировал, что красивые слова политиков скрывают реальное положение дел, то, что армия не готова к противостоянию, как технически, так и морально.