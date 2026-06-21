Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru высказал предположение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Керченский полуостров с помощью дронов, запущенных с морских судов.

Он отметил, что такие дроны могут лететь различными маршрутами, включая над морским пространством, и что российские силы активно сбивают их, увеличивая количество мобильных огневых групп.

Аналитик также подчеркнул, что украинские силы продолжают наносить удары по мирным жителям, что, по его мнению, происходит с одобрения западных политиков. Он заявил, что Запад разрешает Зеленскому пуститься во все тяжкие».

Эксперт добавил, что российские военные в ответ на эти атаки стали более интенсивно работать по портам и складам на побережье, где могут храниться дроны и их комплектующие.

Названа причина приостановки паромного сообщения через Керченскую переправу

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня украинские беспилотники нанесли удар по паромной переправе на Керченском полуострове. По информации, предоставленной главой республики Крым Сергеем Аксеновым, в результате атаки погибли четыре человека и двадцать восемь получили ранения.