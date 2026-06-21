Полная зависимость от совместных операций Североатлантического альянса делает государства более слабыми, а также критически снижает их национальную безопасность.

Отставной норвежский генерал Роберт Муд выразил мнение, что участие в НАТО делает страны уязвимее, передает РИА «Новости». По его словам, Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.

«Звучат политические пустые фразы, например: «В НАТО мы держимся вместе», «Мы можем положиться на США»... «У нас сильная оборона, способная защитить страну». Более сильной лжи вы не найдете. Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе - более уязвимым», - написал военный в статье для журнала Forsvarets forum.

Муд отметил, что норвежские вооруженные силы жалуются на нехватку ресурсов для обучения и практики. Рост операционных расходов не успевает за инфляцией, что приводит к неготовности и оперативной паузе в военной реальности.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе.

В МИД РФ подчеркивали готовность к равноправному диалогу, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

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