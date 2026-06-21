ВС РФ уничтожили дроны ВСУ на Днепропетровском направлении

Минобороны России заявило, что на Днепропетровском направлении были уничтожены расчеты гексакоптеры и дроны самолетного типа ВСУ.

Уничтожением украинских дронов, как следует из заявления оборонного ведомства, занимаются военнослужащие батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр".

Цели уничтожаются как в светлое, так и в темное время суток, заявили в Минобороны.

Для борьбы с беспилотными аппаратами используются специальные дроны-перехватчики. Операторы наводят перехватчик на цель и поражают ее подрывом в воздухе.