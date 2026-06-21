Глава Крыма сообщил о жертвах атаки ВСУ на Керчь

В результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Дроны ВСУ атаковали атаковали паром в Керченском проливе

По его словам, на месте происшествия сейчас работают профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали дронами паром «Панагия» на Керченской переправе, один человек погиб. Помимо этого, в результате ударов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка.