В Черниговскую область прибыли роты охраны ТЦК с запада Украины

В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

"Дополнительно прибыли роты охраны ТЦК (украинский военкомат -ред.) из западных областей Украины. Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией", – сказал источник.

По данным собеседника агентства, главный аргумент для убеждения жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям - это гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории Черниговской области. Военнослужащие раздают повестки гражданам, сопровождают мобилизованных в учебные центры, управляют служебным транспортом и многое другое.

До этого в Хмельницкой области задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило региональное управление полиции.