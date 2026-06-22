CSIS: военная операция США против Ирана стоила Пентагону порядка $40 млрд

Расходы Военного министерства США на военную операцию против Ирана составили около $40 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на готовящийся к публикации доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По оценке экспертов, основную часть затрат составили расходы на боеприпасы — около $26 млрд. Также, согласно данным исследования, первые 100 часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд. В дальнейшем ежедневные расходы снижались по мере сокращения интенсивности ударов. Как отметил старший советник CSIS Марк Кансиан, американские военные активно использовали высокоточные и дальнобойные вооружения, включая примерно тысячу крылатых ракет Tomahawk стоимостью около $2,5 млн каждая. В общую сумму также вошли потери техники и ущерб, нанесенный американским военным базам. При этом в расчет не включались операционные расходы, которые уже были предусмотрены бюджетом Пентагона на 2026 финансовый год. В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча была запланирована на следующий день, но за несколько часов до нее Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не выведет войска из южных приграничных районов Ливана для сохранения "зоны безопасности". В ответ Иран отказался от встречи.

© Газета.Ru