Количество атак с применением баллистических ракет по сравнению с 2023 годом выросло более чем в 12 раз, что вызывает серьёзную озабоченность у киевского режима.

Об этом сообщает New York Times.

Издание отмечает, что Россия значительно увеличила выпуск собственных баллистических ракет. Это привело к ежемесячному росту числа ударов.

Киев, по данным газеты, быстро исчерпал ограниченные запасы советских «Точек». Единственная госпрограмма по созданию новой ракеты «Сапсан» затянулась на годы, не принеся результатов.

Попытки компенсировать нехватку за счёт поставок ATACMS от США также не решили проблему: переданное количество было ограниченным, а Вашингтон сдерживал их применение из-за опасений эскалации.

Украинские власти заявляют, что прилагают усилия для создания собственной баллистики. Однако эксперты предупреждают, что такие разработки гораздо сложнее, чем строительство дронов. Крылатые ракеты Fire Point, по словам аналитика Канадского института международных отношений Елены Крыжанивской, показали низкую эффективность.

Ранее газета New York Times сообщала, что приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.