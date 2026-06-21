На Западе оценили боеспособность украинской ПВО

Две трети российских баллистических ракет прорывают украинскую противовоздушную оборону. Так боеспособность ПВО соседней страны оценили журналисты The New York Times (NYT).

«Согласно проанализированным газетой данным Военно-воздушных сил Украины, в этом году Россия запускала в среднем 74 баллистические ракеты в месяц, причем примерно две трети из них прорывали украинскую противовоздушную оборону. В 2023 году это значение составляло 6, в 2024-м оно выросло до 28, а в 2025-м — до 49», — отметили авторы материала.

Западные журналисты уточнили, что именно баллистические ракеты дают Москве то преимущество, которое не могут дать Киеву беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дело в том, что такие ракеты несут сотни килограммов взрывчатки, что значительно превышает полезную нагрузку беспилотников. А их скорость затрудняет перехват, что дает возможность нанести ущерб, намного превосходящий возможности одних только БПЛА.

«Российские ракетные обстрелы неоднократно преодолевали противовоздушную оборону Украины и наносили серьезный ущерб энергосистеме страны во время суровой холодной зимы», — констатировало издание.

Ранее стало известно, что США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.