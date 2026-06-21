Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».