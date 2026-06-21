Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал многоквартирный дом в Белгородском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

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По предварительным данным, пострадавших нет. У дома в поселке Майский повреждены остекление и фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее летчики Российских Воздушно-космических сил уничтожили пункты временного размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управления украинскими дронами в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.