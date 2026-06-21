Марочко: удары ВС РФ лишили ВСУ снабжения в Константиновке

Удары российских войск лишили снабжения украинскую группировку в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Марочко отметил, что о сложной ситуации в Константиновке говорят и некоторые украинские источники.

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По его оценке, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. По его словам, логистическая инфраструктура Вооруженных сил Украины в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава. Эксперт подчеркнул, что снабжение войск продолжается в ограниченных объемах, что, по его мнению, ослабляет возможности украинской группировки в этом районе.

При этом, как уточнил Марочко, Киев продолжает предпринимать попытки поддерживать подразделения в Константиновке с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов для доставки необходимых грузов. 20 июня Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке.

По информации ведомства, сейчас в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.