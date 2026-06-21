Исполнилось 85 лет со дня принятия на вооружение легендарной "Катюши"

21 июня исполняется 85 лет со дня, который навсегда вписан в историю мировой артиллерии. В 1941 году, буквально за сутки до начала Великой Отечественной войны, на вооружение Красной армии была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13. Вскоре она получила народное, ласковое и одновременно грозное имя "Катюша", став одним из главных символов грядущей Победы.

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История "Катюши" началась в стенах Реактивного научно-исследовательского института. В 1930-е годы группа талантливых инженеров под руководством Ивана Клейменова и Георгия Лангемака работала над реактивными снарядами для авиации.

Именно они создали легендарные РС-82 и РС-132. К сожалению, оба конструктора стали жертвами репрессий 1938 года и были расстреляны. Их реабилитировали лишь в 1950-х годах, но дело продолжили другие выдающиеся специалисты: Андрей Костиков, Иван Гвай, Василий Аборенков, Александр Гвазав. Именно им предстояло в кратчайшие сроки адаптировать авиационные ракеты для наземного использования, создав мобильную и сокрушительную систему залпового огня.

Ключевой идеей стала установка пусковых рам на шасси обычного грузовика. Базой выбрали тяжелый трехосный ЗИС-6. На крыше машины монтировались направляющие балки, на которые крепились 16 реактивных снарядов калибра 132 мм. Длина каждой направляющей составляла около 5 метров, а вес самого снаряда - 42,5 кг, из которых 4,9 кг приходилось на взрывчатое вещество.

Дальность стрельбы достигала 8,5 километров. Залп из 16 снарядов длился всего 7-10 секунд, но на площади в несколько гектаров поднималась стена огня, дыма и оглушительного воя. Полная перезарядка машины занимала 5-10 минут, что было сопоставимо с обычными гаубицами, но эффект от залпа превосходил огонь целого артиллерийского дивизиона.

Немцы в ужасе называли эту машину "Сталинорген" - "Орган Сталина", сравнивая характерный свист и рев с церковным органом, а пусковые трубы - с его трубами. Психологическое воздействие на противника было сопоставимо с физическим уничтожением: после залпа "Катюши" гитлеровские части нередко паниковали и оставляли позиции.

Официально БМ-13 приняли на вооружение 21 июня 1941 года. А уже 14 июля 1941 года под оршанским поселением Рудня состоялось её боевое крещение. Экспериментальная батарея капитана Ивана Флерова из семи машин нанесла сокрушительный удар по скоплению вражеской техники и переправе через реку Оршицу. По свидетельствам очевидцев, после залпа немецкие части были полностью деморализованы, а переправа превратилась в ад. Засекреченность была абсолютной: орудиям присвоили категорию особой важности, а расчетам был отдан строжайший приказ - при угрозе захвата машину немедленно уничтожать. Сам Флеров погиб в октябре 1941-го у села Богатырь под Ельней, взорвав себя вместе с пусковой установкой, чтобы не допустить утечки секретов. Его имя и подвиг стали легендой, а в 1963 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

С первых месяцев войны началось стремительное наращивание производства. Реактивные установки ставили на шасси отечественных ГАЗ-АА и ЗИС-151, американских "Студебеккеров", британских "Остинов", бронепоезда и даже танки. Появились и модификации: БМ-8 с 24-48 направляющими для снарядов калибра 82 мм, БМ-31-12 с 12 направляющими для тяжелых снарядов калибра 300 мм, а также знаменитые "Андрюши" - простейшие пусковые установки из деревянных козел, которые монтировались прямо на земле. С 1941 по 1944 год советская промышленность, работая на пределе возможностей, выпустила более 30 тысяч установок БМ-13 и ее модификаций. К концу войны в Красной армии насчитывалось 7 гвардейских минометных армий, 11 отдельных корпусов, 7 отдельных дивизий и 114 отдельных бригад реактивной артиллерии.

Реактивная артиллерия стала идеальным средством для уничтожения живой силы, танков и огневых точек противника, особенно на этапе прорыва глубоко эшелонированной обороны. Под Сталинградом "Катюши" сыграли ключевую роль в контрнаступлении, а на Курской дуге их массированные залпы останавливали танковые клинья вермахта. В Берлинской операции 1945 года реактивные установки работали буквально по улицам города, разрушая укрепленные здания и баррикады.

Откуда взялось имя "Катюша"? Версий несколько. По самой романтичной, солдаты связали оружие с популярной песней Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского, написанной еще в 1938 году. По более прозаичной, на снарядах, изготавливаемых на воронежском заводе имени Коминтерна, стояла литера "К". Бытовала и версия, что "Катюшей" называли саму пусковую установку на заводе-изготовителе. В итоге народная молва закрепила за грозным оружием женское имя, ставшее олицетворением защиты Родины.

Сегодня БМ-13 занимает почетные места на постаментах в городах-героях и на мемориалах по всей Европе. В Тульском государственном музее оружия, Центральном музее Вооруженных Сил в Москве, Музее Победы на Поклонной горе хранятся подлинные образцы легендарной машины. На месте первого залпа под Оршей установлен мемориал, а в Рязани действует музей реактивной артиллерии.

А дело создателей "Катюши" живет: современные российские реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" являются прямыми наследницами той самой машины, которая 85 лет назад своим первым залпом возвестила миру о несокрушимой силе советского оружия.