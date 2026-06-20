Аэропорт Краснодара спустя два часа возобновил прием и отправку рейсов

В краснодарском аэропорту Пашковский ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Его пост опубликован в 20:22. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов. В 22:10 временные ограничения были сняты. Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов. Военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.