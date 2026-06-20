Боевик РДК* присвоил $250 тыс. из зарубежных донатов

Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористическим, запрещен в РФ) неонацист Алексей Левкин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) присвоил $250 тыс. от европейского спонсора. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Левкин, обвиняемый в создании экстремистского сообщества и возбуждении национальной ненависти, построил себе дом в Ирпене (Киевская область) на деньги, переданные неким европейским меценатом на нужды ВСУ. Речь идет о $250 тыс. из 400 тыс., переданных ему на нужды подразделения. Другую часть средств он вложил в свой бизнес и оборудование музыкальной студии. Всего было украдено более 80% этих средств", - сказал собеседник агентства.

Особняк строился под предлогом возведения гостиницы для боевиков, уточнили силовики. Кроме того, часть средств разворовывалась под легендой производства собственных дронов, добавили там.