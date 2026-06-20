В Запорожье закрыли движение по мосту через Днепр

"Страна": в подконтрольном ВСУ Запорожье закрыли движение по мосту через Днепр
Власти подконтрольного киевским властям города Запорожье, по данным местной полиции, ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Украинское издание "Страна" утверждает, что движение было закрыто полностью.
В части Запорожской области, остающейся под контролем ВСУ, произошла серия взрывов.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.
4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".
30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.