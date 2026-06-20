Британские военные испытали на Гебридских островах новые ракеты для ВСУ. В дальнейшем они будут поставлены Киеву с тем, чтобы ВСУ могли наносить удары по Москве, пишет Том Коттерилл в статье для The Telegraph.

По его данным, Минобороны королевства предложило компаниям ВПК разработать дальнобойные ударные системы. Военные потребовали, чтобы скорость ракет составляла не менее 370 миль в час (595 км в час), стоимость — не выше £400 тыс. (38,9 млн рублей) за единицу, что вдвое дешевле Storm Shadow.

В числе требований заказчика к компаниям было также фиксированное количество единиц в месяц (не менее 20), уточнил журналист.

В феврале прошлого года было подано 27 заявок от представителей промышленности. После рассмотрения заявок шесть британских компаний получили контракты на сумму около £5 млн (486,6 млн рублей) каждая на разработку прототипов для испытаний.

Достойные рассмотрения образцы представили в итоге только три компании: MBDA, производящая малозаметную ракету Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace, пояснил автор статьи.

Обозреватель отметил, что запуски на Гебридских островах прошли успешно, в ходе испытаний были замечены лишь незначительные неполадки. Он добавил, что Британия намерена передать Украине первые из новых дальнобойных систем в течение года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский постоянно требует от партнеров увеличить поставки ракет различных типов.