Иран выступил с требованием и угрозой в адрес США

Соединенные Штаты обязаны срочно принять меры в отношении Израиля. В противном случае, рамочная сделка окажется под угрозой, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом пишет иранское агентство IRNA в Telegram-канале.

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18 июня США и Иран подписали «Исламабадский меморандум». В рамках сделки предусматривалось завершение боевых действий на всех фронтах.

По словам представителя МИД, США обещали оказать давление на Израиль, принудить его прекратить нападения на Ливан. Он добавил, что Вашингтон нарушил ключевой пункт сделки.

«Как мы уже говорили, обязательства — это обязательства, и если другая сторона откажется выполнять свои обязательства, Исламская Республика Иран обязательно примет необходимые меры», — подчеркнул Багаи.

Дипломат уточнил, что если американская сторона не выполнит свои обязательства, то соглашение в целом окажется под угрозой.

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Представитель МИД констатировал, что переговоры по окончательной сделке начнутся только после того, как американская сторона в полном объеме выполнит все до единого пункты меморандума.