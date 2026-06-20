В Иране назвали причину закрытия Ормузского пролива

Иран, в связи с вопиющим нарушением обещаний со стороны США, а также из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану, закрывает Ормузский пролив для судоходства, пишет агентство IRNA в Telegram-канале.

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В субботу, 20 июня, газета The Guardian рассказала, что израильские удары по южному Ливану унесли жизни 16 человек. Кроме того, 12 ливанцев получили ранения.

Журналисты уточнили, что израильские военные ведут постоянные обстрелы мирных населенных пунктов на юге Ливана, отказываются покидать взятые под контроль населенные пункты.

По их данным, закрытие Ормуза является ответом на нарушение коалицией взятых на себя обещаний. В том случае, если агрессия продолжится, Тегеран спланирует и предпримет дальнейшие шаги.

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Эсмаил Бакаи, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, сообщил ранее, что Соединённые Штаты должны ускорить выполнение меморандума о взаимопонимании, иначе они столкнутся с проблемами.

По его словам, республика настаивает на том, чтобы все пункты соглашения были выполнены в полном объеме.