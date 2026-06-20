Великобритания завершила испытания новых дальнобойных ударных систем, которые планируется передать Киеву для нанесения ударов по территории России, в частности, по Москве. Как сообщает издание The Telegraph, эти экспериментальные ракеты способны поражать цели на значительном удалении, что ставит российскую столицу в зону потенциального поражения.

«Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое в скором времени может быть поставлено Украине, чтобы позволить Киеву наносить удары по Москве», — передает газета детали британской программы вооружений.

Издание уточняет, что на Гебридских островах были протестированы системы, несущие 250-килограммовую боевую часть, которые уже готовы к серии дальнейших испытаний.

Разработка оружия велась в ускоренном режиме по заказу Министерства обороны Великобритании, которое стремилось получить более дешевые и массовые аналоги ракет Storm Shadow. Всего на проект были выделены многомиллионные контракты, позволяющие британским компаниям оперативно довести опытные образцы до серийного производства.

На Западе восхитились танком Т-14 «Армата»

«В настоящее время идет второй этап так называемого проекта Brakestop, в рамках которого компаниям были присуждены дополнительные контракты на сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов на дальнейшую разработку», — отмечает The Telegraph.

Лондон рассчитывает, что первые партии нового дальнобойного вооружения появятся в арсенале ВСУ уже в течение ближайшего года.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что страны НАТО уже обсуждают вопрос о прямом вовлечении в украинский конфликт. Он предупредил, что Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.