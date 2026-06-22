В ДНР при взрыве боеприпаса ВСУ погибла женщина

В результате взрыва украинского боеприпаса в Горловке в Донецкой народной республике погибла женщина. Об этом в своем Telegaram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он пояснил, что гибель мирной жительницы произошла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик» Вооруженных сил Украины.
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.
20 июня сообщалось, что пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке. Кроме того, при ударе беспилотника ранения получил мирный житель, повреждения получил легковой автомобиль.
При атаке дрона ВСУ ранен житель Горловки
В этот же день Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги Луганской народной республики в сторону Ростовской области.
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