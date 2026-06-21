Российские военные эвакуировали первых жителей из Константиновки

Российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первых жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в первой группе было шесть человек, среди них оказалась 72-летняя Алла Плюшко. Женщина, которую сопроводили бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, призналась, что люди боялись украинских БПЛА.

«Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны будут, но пробежали», — отметила она.

Ранее стало известно, что российские военные за сутки освободили в населенном пункте Константиновка 94 здания. Бойцы уничтожили до 95 украинских солдат и 2 боевые бронированные машины.