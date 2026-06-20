Российский танк Т-14 «Армата» значительно эффективнее танка Т-90М и ряда других боевых машин, пишет американский аналитический портал Military Watch Magazine.

Журналисты подчеркнули, что по своему потенциалу «Армата» на порядок превосходит все, что сегодня находится на поле боя.

В частности, заметили обозреватели, Т-14 оснащен необитаемой башней, бронекапсулой и искусственным интеллектом, что делает его крайне эффективным для сетецентрической войны.

Необитаемая башня, пояснили авторы статьи, существенно легче, чем у предшествующих танков. Это позволило конструкторам использовать более тяжелое шасси с лучшей защитой экипажа без существенного увеличения общего веса танка.

Защита Т-14 — многоуровневая, объединяет композитную и динамическую броню, средства РЭБ, пусковые установки дымовых и аэрозольных помех, а также изоляцию боевого отделения в единую интегрированную систему.

Кроме того, констатировали аналитики, у танка значительный экспортный потенциал.

Ранее сообщалось, что в 2015 году серийное изготовление Т-14 'эксперты оценивали в 250 млн рублей ($3,4 млн) за экземпляр. Опытное — в 500 млн рублей ($6,8 млн).

Вместе с тем, израильский танк «Меркава IV» оценивался в $5,85 млн, американский M1A2 SEP V3 Abrams в $8,6 млн, южнокорейский К2 Black Panther в $12 млн.