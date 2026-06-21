Власти Севастополя объявили четвертую за день воздушную тревогу

В воскресенье днем на территории Севастополя в очередной раз сработали системы оповещения, предупреждающие жителей о возможной угрозе с воздуха.

© Telegram Михаил Развожаев

Очередной сигнал опасности прозвучал в городе в 16:39 по московскому времени. Информацию об этом подтвердил глава региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал губернатор в своем официальном канале.

Это уже четвертое подобное предупреждение за текущее воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне военные сбили пять атаковавших Севастополь беспилотников.

7 июня губернатор города Михаил Развожаев объявил пятую за сутки воздушную тревогу.

В начале мая средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом двенадцать украинских дронов.