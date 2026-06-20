ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за 24 часа

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки атаковали территорию региона 90 раз. Под удары противника попали населённые пункты в 15 районах области. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

По данным Шуваева, ВСУ совершили семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также трижды производили сбросы взрывных устройств с беспилотников. При этом 127 дронов были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Интенсивность атак остаётся высокой, однако система противовоздушной обороны и РЭБ продолжают эффективно отражать угрозы.

В результате атак пострадали три человека в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Двое из них продолжают лечение в медицинских учреждениях. Информация о степени тяжести их ранений не уточняется. Остальные жители региона, по предварительным данным, не пострадали.

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Оперативные службы Белгородской области продолжают работать в усиленном режиме. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Ситуация остаётся на контроле региональных властей и экстренных ведомств.