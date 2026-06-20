В Минобороны России заявили, что истребитель-бомбардировщик Су-34М нанёс авиаудар по месту хранения БПЛА ВСУ на северо-западе Харькова.

«В результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата», — указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что артиллеристы Южной группировки войск в районе Константиновки уничтожили склад украинских оккупантов.