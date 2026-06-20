После того, как заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыто объявил, «что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», военные аналитики предсказали интенсивные удары по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины в ближайшие часы. И, похоже, российские Вооруженные силы уже приступили к реализации поставленных задач. По крайней мере, первые планирующие бомбы прилетели по мостам через Днепр в районе оккупированного Запорожья. Мониторинговые каналы отмечают большое количество «Гераней» в Киеве, а ПВО Украины сообщают о взлете носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Дмитрий Медведев отметил, что массированные террористические атаки противника на наши города, «интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать», снимают всякие ограничения в отношении ударов «как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка».

«За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчёркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо», - заключил Медведев.

Эксперты ресурса «Адекват Z» в этой связи отмечают: «Понятно главное: любые военные цели теперь будут поражаться без какой бы то ни было оглядки при планировании ударов на то, заденет сопутствующим ущербом гражданских или нет. Включая тот класс военных целей, которые гражданскими объектами намеренно и осознанно прикрываются - а таких немало».

А потому надо сделать соответствующий вывод украинцам, которые продолжают «жить или работать в непосредственной близости от мест любой военной активности, включая военно-инфраструктурную». «Предупреждение сделано с предельной ясностью, а кто как этим знанием распорядится - проблема не наша», - отметил эксперт.

20 июня ВКС РФ нанесли удары планирующими бомбами по мостам в Запорожье. Как отмечают местные, в городе прогремели мощные взрывы, после которых в небо поднялись густые столбы дыма. Предварительно, бомбы прилетели по дамбе ДнепроГЭСа», а также по мосту на остров Хортица.

Вечером в сети сообщили: «Герани» в Киеве. Много-много».

Кроме того, «Герани» ударили по АЗС в Одесской области и по трассе Днепропетровск — Никополь.

Утром ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Днепропетровской области. Целью «Гераней» стал нефтеперерабатывающий завод в посёлке Губиниха. Это один из ключевых поставщиков топлива в области.

Уничтожены также подъездные железнодорожные пути и стоянка бензовозов на территории предприятия.

Ресурс «Хроника Гераней» делает вывод: «Всех с почином. Как намекал сегодня ДАМ (Дмитрий Анатольевич Медведев), похоже, табу сняты. По крайней мере, на мосты через Днепр».

Канал «Военная хроника» сообщил, что армия РФ начала активно долбить планирующими бомбами военные объекты в Балабино Запорожской области и крупную железнодорожную станцию, куда ВСУ активно подтягивают ресурсы для организации обороны города.

Используется типовая ракетно-бомбовая нагрузка из трёх авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Ближайшие часы должны показать, сбудутся ли прогнозы военных аналитиков в отношении волн ударов по военным объектам на Украине.