Бывший американский разведчик назвал победителя СВО
Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Своими размышлениями он поделился на презентации книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области, передаёт ТАСС.
В частности, Риттер указал на связь нынешних событий с историей борьбы с фашизмом.
«Вы уже победили фашизм, – подчеркнул экс-разведчик. – Вы на правильной стороне истории. И я верю, что вы победите и в этот раз. Потому что у вас нет другого выбора».
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Риттер также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время поездки в Мелитополь.
«Чтобы приехать к вам в Мелитополь, я рисковал жизнью, потому что по дороге меня могли атаковать украинские дроны. Жители города хорошо знают об опасностях: они живут там, где постоянно происходят атаки», – заявил бывший американский разведчик.