Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Своими размышлениями он поделился на презентации книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области, передаёт ТАСС.

В частности, Риттер указал на связь нынешних событий с историей борьбы с фашизмом.

«Вы уже победили фашизм, – подчеркнул экс-разведчик. – Вы на правильной стороне истории. И я верю, что вы победите и в этот раз. Потому что у вас нет другого выбора».

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Риттер также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время поездки в Мелитополь.